Opéra des Landes Lyrico Cabaret Place des Arènes Soustons

Soustons

Opéra des Landes Lyrico Cabaret

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Lyrico Cabaret, vaudeville pour 6 personnages qui raconte les mésaventures d’un directeur de cabaret et de sa troupe.

Le cabaret est au plus mal les dettes s’accumulent mais les répétitions continuent tant bien que mal dans l’attente de l’arrivée imminente de l’huissier de justice qui s’avère êtr

Lyrico Cabaret, vaudeville pour 6 personnages qui raconte les mésaventures d’un directeur de cabaret et de sa troupe.

Le cabaret est au plus mal les dettes s’accumulent mais les répétitions continuent tant bien que mal dans l’attente de l’arrivée imminente de l’huissier de justice qui s’avère être une ex du directeur…

Le tout illustré par un répertoire varié allant de l’opéra (extraits de Carmen, Cenerentola,

Contes D’Hoffmann, Noces de Figaro…) à l’opérette (Périchole, Vie Parisienne ou Brigands d’Offenbach, Véronique et P’tites Michu de Messager, Veuve joyeuse…) en passant par la comédie musicale (Bernstein, Menotti, Sondheim..). Les textes chantés originaux sont souvent modifiés pour s’intégrer plus naturellement au livret. .

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Opéra des Landes Lyrico Cabaret

Lyrico Cabaret, a vaudeville for 6 characters, recounts the misadventures of a cabaret manager and his troupe.

The cabaret is in dire straits: debts are piling up, but rehearsals continue as best they can in anticipation of the imminent arrival of the bailiff, who turns out to be the director of the cabaret

L’événement Opéra des Landes Lyrico Cabaret Soustons a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS