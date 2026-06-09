Opéra Le Rossignol Théâtre Georges Madec Audierne
Opéra Le Rossignol Théâtre Georges Madec Audierne samedi 4 juillet 2026.
Audierne
Opéra Le Rossignol
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Voir infos dans les images. .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 07 13 97 80
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English :
L’événement Opéra Le Rossignol Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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