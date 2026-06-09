Opéra Le Rossignol Théâtre Georges Madec Audierne

Audierne

Opéra Le Rossignol

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Voir infos dans les images. .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 07 13 97 80

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English :

L’événement Opéra Le Rossignol Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz