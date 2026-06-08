Audierne

Exposition collective Au Gai Sabot

12 rue Laennec Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-07-04

Exposition collective et personnel d’artistes contemporain, Mathurin Queffelec en juillet (encre sur papier, planche de BD) et en Aout Soizick Pommier (Peinture abstraite sur toiles) tous l’été une quinzaine d’artistes en peintures, gravures, sculpture, céramique… .

12 rue Laennec Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 75 97 78 58

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English :

L’événement Exposition collective Au Gai Sabot Audierne a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz