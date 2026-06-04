Opéra MacBeth retransmis en direct de l’Opéra de Rouen Cinéma Le Tahiti Gacé samedi 3 octobre 2026.

Gacé

Opéra MacBeth retransmis en direct de l’Opéra de Rouen

Cinéma Le Tahiti Avenue de Tahiti Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi, inspiré de la tragédie de Shakespeare.

> Réservation conseillée. .

Cinéma Le Tahiti Avenue de Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr

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English : Opéra MacBeth retransmis en direct de l’Opéra de Rouen

L’événement Opéra MacBeth retransmis en direct de l’Opéra de Rouen Gacé a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault