Opéra Orlando de G.F. HAENDEL avec l’orchestre baroque professionnel Barock-Ensemble ’83 Riquewihr

Opéra Orlando de G.F. HAENDEL avec l’orchestre baroque professionnel Barock-Ensemble ’83

Place des Trois Eglises Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’opéra Orlando de Haendel, chef-d’œuvre lyrique du compositeur, prend vie avec l’orchestre baroque Les Ornements et deux voix d’exception de l’Opéra de Paris Margarita Polonskaya (soprano) et Leopold Gilloots-Laforge (contre-ténor).

Un rendez-vous musical d’une intensité rare, à ne pas manquer !

Le programme débute par un magnifique concerto pour trompette de Georg Friedrich Haendel,

interprété avec une trompette de Bach. Le célèbre compositeur Georg Philipp Telemann,

dont nous interpréterons la majestueuse Ouverture en fa majeur, sera suivi d’une suite

pour trompette aiguë composée avec humour par Johann V. Rathgeber.

La Sonata e Danze de Biagio Marini est également au programme, et sa musique est

particulièrement entraînante. Giacomo Pert a composé une musique que nous apprécions

jouer, et nous interpréterons également une suite de Marc A. Charpentier.

Parmi les pièces au programme, nous retrouverons la grande Sérénade en la mineur

du compositeur Benedikt A. Aufschnaiter. Pierre Attaignant interprétera une pièce

sur le thème du vin, Tourdion , et Hans Leo Hassler une pièce sur le thème

Danser et sauter . Nous jouerons également Sur le pont d’Avignon de Karl Marx.

Pour conclure, vous entendrez un autre concerto pour trompette aiguë avec trompette

de Bach, joué par Giuseppe Jacchini.

Au Barock-Ensemble ’83, nous recherchons souvent des œuvres supplémentaires de

compositeurs rares, également créateurs d’une musique vibrante.

Le Barock-Ensemble ’83 se produit avec violons, alto, violoncelle, contrebasse,

basson, flûtes, trompette et chant. Bernd Koreng dirige l’ensemble et interprète

les concertos pour trompette avec les trompettes de Bach. L’entrée est, comme

toujours, gratuite et les dons ne sont acceptés qu’à la fin. .

Place des Trois Eglises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Handel?s opera Orlando, the composer?s lyrical masterpiece, comes to life with the baroque orchestra Les Ornements and two exceptional voices from the Paris Opéra: Margarita Polonskaya (soprano) and Leopold Gilloots-Laforge (countertenor).

A musical rendezvous of rare intensity, not to be missed!

L’événement Opéra Orlando de G.F. HAENDEL avec l’orchestre baroque professionnel Barock-Ensemble ’83 Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr