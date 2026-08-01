Opéra promenade Carmen à Charcenne Charcenne
vendredi 28 août 2026 · Charcenne
Informations pratiques
Charcenne
Opéra promenade Carmen à Charcenne
Place de l’Eglise Charcenne Haute-Saône
Tarif : – – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Représentation de Carmen, oiseaux rebelles . Opéra promenade à Charcenne. Laissez-vous emporter par les chanteurs du théâtre Edwige Feuillère et le rythme de la musique le temps d’une soirée. Rendez-vous Place de l’Eglise à 19h. Inscription au 03.84.75.40.66
Tarifs 14€ (8€ 25 ans, gratuit -10ans) .
Place de l’Eglise Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 75 40 66
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English : Opéra promenade Carmen à Charcenne
L’événement Opéra promenade Carmen à Charcenne Charcenne a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY