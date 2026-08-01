Informations pratiques

Charcenne

Opéra promenade Carmen à Charcenne

Place de l’Eglise Charcenne Haute-Saône

Tarif : – – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Représentation de Carmen, oiseaux rebelles . Opéra promenade à Charcenne. Laissez-vous emporter par les chanteurs du théâtre Edwige Feuillère et le rythme de la musique le temps d’une soirée. Rendez-vous Place de l’Eglise à 19h. Inscription au 03.84.75.40.66

Tarifs 14€ (8€ 25 ans, gratuit -10ans) .

Place de l’Eglise Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 75 40 66

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English : Opéra promenade Carmen à Charcenne

L’événement Opéra promenade Carmen à Charcenne Charcenne a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY