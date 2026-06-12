Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Opéra promenade Cendrecourt

Opéra promenade Cendrecourt dimanche 16 août 2026.

Ville : 70500 Cendrecourt

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cendrecourt

Opéra promenade

Cendrecourt Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Représentation de Carmen, oiseaux rebelles . Laissez vous emporter par les chanteuses du théâtre Edwige Feuillère et le rythme de la musique le temps d’une soirée.
Inscription au Théâtre Edwige Feuillère.
Tarifs de 8€ à 14€.   .

Cendrecourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra promenade

L’événement Opéra promenade Cendrecourt a été mis à jour le 2026-06-12 par JUSSEY TOURISME