Opéra promenade Cendrecourt
Opéra promenade Cendrecourt dimanche 16 août 2026.
Cendrecourt
Opéra promenade
Cendrecourt Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Représentation de Carmen, oiseaux rebelles . Laissez vous emporter par les chanteuses du théâtre Edwige Feuillère et le rythme de la musique le temps d’une soirée.
Inscription au Théâtre Edwige Feuillère.
Tarifs de 8€ à 14€. .
Cendrecourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66
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English : Opéra promenade
L’événement Opéra promenade Cendrecourt a été mis à jour le 2026-06-12 par JUSSEY TOURISME