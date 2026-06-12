Cendrecourt

Opéra promenade

Cendrecourt Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Représentation de Carmen, oiseaux rebelles . Laissez vous emporter par les chanteuses du théâtre Edwige Feuillère et le rythme de la musique le temps d’une soirée.

Inscription au Théâtre Edwige Feuillère.

Tarifs de 8€ à 14€. .

Cendrecourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66

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English : Opéra promenade

L’événement Opéra promenade Cendrecourt a été mis à jour le 2026-06-12 par JUSSEY TOURISME