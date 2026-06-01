Opéra Robinson Crusoé au cinéma Le Bretagne La Guerche-de-Bretagne
Opéra Robinson Crusoé au cinéma Le Bretagne La Guerche-de-Bretagne jeudi 18 juin 2026.
La Guerche-de-Bretagne
Opéra Robinson Crusoé au cinéma Le Bretagne
2 Rue des Sablonnières La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Le jeudi 18 juin 2026 à 20h, vivez l’expérience unique d’un opéra d’envergure sur grand écran au cinéma Le Bretagne de La Guerche-de-Bretagne.
Dans le cadre d’un dispositif national, le Cinéma municipal Le Bretagne s’associe à l’événement pour vous retransmettre gratuitement et en direct de l’Opéra de Rennes le chef-d’œuvre lyrique de Jacques Offenbach Robinson Crusoé.
Accessible à tous, que vous soyez mélomane averti ou simplement curieux, cette projection unique vous plonge au cœur de la scène.
Découvrez le teaser de l’événement https://www.youtube.com/watch?v=h4zzi697NTk
Tarif Gratuit
Accès Entrée libre dans la limite des places disponibles (pas de réservation préalable). .
2 Rue des Sablonnières La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09
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English :
L’événement Opéra Robinson Crusoé au cinéma Le Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE