Opéra Robinson Crusoé au cinéma Le Bretagne La Guerche-de-Bretagne jeudi 18 juin 2026.

La Guerche-de-Bretagne

Opéra Robinson Crusoé au cinéma Le Bretagne

2 Rue des Sablonnières La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le jeudi 18 juin 2026 à 20h, vivez l’expérience unique d’un opéra d’envergure sur grand écran au cinéma Le Bretagne de La Guerche-de-Bretagne.

Dans le cadre d’un dispositif national, le Cinéma municipal Le Bretagne s’associe à l’événement pour vous retransmettre gratuitement et en direct de l’Opéra de Rennes le chef-d’œuvre lyrique de Jacques Offenbach Robinson Crusoé.

Accessible à tous, que vous soyez mélomane averti ou simplement curieux, cette projection unique vous plonge au cœur de la scène.

Découvrez le teaser de l’événement https://www.youtube.com/watch?v=h4zzi697NTk

Tarif Gratuit

Accès Entrée libre dans la limite des places disponibles (pas de réservation préalable). .

2 Rue des Sablonnières La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09

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English :

L’événement Opéra Robinson Crusoé au cinéma Le Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE