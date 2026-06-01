Opération Ça plane pour Elles LALOUBERE Laloubère

Laloubère

Opération Ça plane pour Elles

LALOUBERE 1 Impasse de l’Aviation Laloubère Hautes-Pyrénées

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Le club TARBES-PLANEUR Association Vélivole de Tarbes est heureuse de participer à cette opération, organisée par la Fédération française de vol en planeur (FFVP).

C’est une initiative qui vise à promouvoir la pratique du planeur auprès des femmes et à favoriser leur place dans notre discipline.

Aujourd’hui, les femmes représentent environ 17 % des pilotes de planeur en France. Un chiffre encore modeste, mais en progression grâce à un engagement croissant en faveur de l’inclusion.

À cette occasion, nous proposons aux femmes de tous âges, débutantes, curieuses ou passionnées, de découvrir le vol en planeur lors d’un vol découverte au départ de l’aérodrome de Tarbes-Laloubère.

> Samedi 27 et dimanche 28 juin à partir de 10h

> Temps de vol minimum 20 min (en fonction de la météo)

Envie de prendre votre envol ?

Découvrez le vol en planeur et touchez les Pyrénées du bout des ailes !

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LALOUBERE 1 Impasse de l’Aviation Laloubère 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The TARBES-PLANEUR Association V%E9livole de Tarbes is pleased to participate in this event, organized by the French Gliding Federation (FFVP).

This initiative aims to promote gliding among women and to encourage their participation in our sport.

Today, women account for approximately 17% of glider pilots in France. This figure is still modest, but it is on the rise thanks to a growing commitment to inclusion.

On this occasion, we invite women of all ages— whether beginners, curious, or passionate, to discover gliding during an introductory flight departing from the Tarbes-Laloubère airfield.

> Saturday, June 27, and Sunday, June 28, starting at 10 a.m.

> Flight time: minimum 20 min (weather permitting)

Want to take to the skies?

Discover gliding and touch the Pyrenees with the tips of your wings!

L’événement Opération Ça plane pour Elles Laloubère a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Tarbes|CDT65