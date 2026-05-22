Opération citoyenne de propreté Mairie Fameck

Fameck

Opération citoyenne de propreté

Mairie 29 avenue Jeanne d’arc Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Participez à une opération citoyenne de propreté organisée à Fameck avec le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil des Jeunes. Cet après-midi placé sous le signe de l’engagement et du respect de l’environnement invite petits et grands à se mobiliser ensemble pour préserver leur cadre de vie dans une ambiance conviviale et solidaire. Le matériel de collecte sera fourni aux participants.Tout public

0 .

Mairie 29 avenue Jeanne d’arc Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a clean-up operation organized in Fameck by the Conseil Municipal des Enfants and the Conseil des Jeunes. This afternoon, dedicated to commitment and respect for the environment, invites young and old alike to join forces to preserve their living environment in a friendly, supportive atmosphere. Collection materials will be provided for participants.

L’événement Opération citoyenne de propreté Fameck a été mis à jour le 2026-05-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME