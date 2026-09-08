Opération de broyage et sensibilisation au compostage Salle festive des Pierres Blanches Saint-Jean-de-Boiseau
vendredi 2 octobre 2026 · Salle festive des Pierres Blanches · Saint-Jean-de-Boiseau
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 13:30 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public
Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !
Salle festive des Pierres Blanches Saint-Jean-de-Boiseau 44640
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/
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