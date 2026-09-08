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Opération de broyage et sensibilisation au compostage Salle festive des Pierres Blanches Saint-Jean-de-Boiseau

vendredi 2 octobre 2026 · Salle festive des Pierres Blanches · Saint-Jean-de-Boiseau

Opération de broyage et sensibilisation au compostage Salle festive des Pierres Blanches Saint-Jean-de-Boiseau

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
13:30
Lieu
Salle festive des Pierres Blanches
Adresse
rue des Pierres Blanches
Ville
44640 Saint-Jean-de-Boiseau
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat !

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 13:30 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public 

Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

Salle festive des Pierres Blanches Saint-Jean-de-Boiseau 44640
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/


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