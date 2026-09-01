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AGENDA · Combrit

Opération départementale de collecte de déchets Les plages Combrit

samedi 26 septembre 2026 · Combrit

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Route de kermor
Ville
29120 Combrit
Département
Finistère
Tarif

Combrit

Opération départementale de collecte de déchets Les plages

Route de kermor Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Agissons ensemble pour préserver notre environnement !
Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.

Rendez-vous au parking de la plage de Kermor.

Équipements à prévoir Gants, Sacs.   .

Route de kermor Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opération départementale de collecte de déchets Les plages Combrit a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden

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