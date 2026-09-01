Informations pratiques

Combrit

Opération départementale de collecte de déchets Les plages

Route de kermor Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Agissons ensemble pour préserver notre environnement !

Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.

Rendez-vous au parking de la plage de Kermor.

Équipements à prévoir Gants, Sacs. .

Route de kermor Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opération départementale de collecte de déchets Les plages Combrit a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden