Opération départementale de collecte de déchets Les plages Combrit
samedi 26 septembre 2026 · Combrit
Informations pratiques
Combrit
Opération départementale de collecte de déchets Les plages
Route de kermor Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Agissons ensemble pour préserver notre environnement !
Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.
Rendez-vous au parking de la plage de Kermor.
Équipements à prévoir Gants, Sacs. .
Route de kermor Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
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English :
L’événement Opération départementale de collecte de déchets Les plages Combrit a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden
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