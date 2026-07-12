Informations pratiques

Combrit

Expo photo Antoine Boucherit

Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-03

Antoine Boucherit expose ses photographies noir et blanc à la Coop de Sainte-Marine. .

Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English :

L’événement Expo photo Antoine Boucherit Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden