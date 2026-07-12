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AGENDA · Combrit

Expo photo Antoine Boucherit Combrit

jeudi 3 septembre 2026 · Combrit

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
Quai Jacques de Thézac
Ville
29120 Combrit
Département
Finistère
Tarif

Combrit

Expo photo Antoine Boucherit

Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-03

Antoine Boucherit expose ses photographies noir et blanc à la Coop de Sainte-Marine.   .

Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English :

L’événement Expo photo Antoine Boucherit Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden

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