Expo peinture et dessin Claire Montaigne Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo peinture et dessin Claire Montaigne

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-20

Le métier de Claire Montaigne est de valoriser le patrimoine de Quimper.

Elle le sublime aussi à travers ses dessins et ses aquarelles.

Son style tient en un seul mot la délicatesse. .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo peinture et dessin Claire Montaigne

L’événement Expo peinture et dessin Claire Montaigne Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden