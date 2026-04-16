Expo peinture et dessin Claire Montaigne Rue des Glénans Combrit
Expo peinture et dessin Claire Montaigne Rue des Glénans Combrit jeudi 20 août 2026.
Combrit
Expo peinture et dessin Claire Montaigne
Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-20
Le métier de Claire Montaigne est de valoriser le patrimoine de Quimper.
Elle le sublime aussi à travers ses dessins et ses aquarelles.
Son style tient en un seul mot la délicatesse. .
Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo peinture et dessin Claire Montaigne
L’événement Expo peinture et dessin Claire Montaigne Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden
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