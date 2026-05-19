Les Folies Estivales Meylo Pop N’Folk Combrit
Les Folies Estivales Meylo Pop N’Folk Combrit mardi 18 août 2026.
Combrit
Les Folies Estivales Meylo Pop N’Folk
Rue du bac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
De la pop internationale à la musique traditionnelle africaine, en passant par la soul, les influences de Meylo sont aussi nombreuses que variées. Souvenir de ses parents qu’elle accompagnait lorsqu’ils chantaient dans leur chorale togolaise où les tam-tams retentissaient. Un univers qui, avec le temps, s’est nourrit d’autres influences chanson française, musiques de film, mais aussi le hip-hop qui lui apprendra l’art du phrasé et du placé. Cette culture est la matière première de cette artiste autodidacte qui a dû se façonner seule, accompagnée de sa guitare, qui lui permet désormais de composer et d’écrire ses propres titres. .
Rue du bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
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English :
L’événement Les Folies Estivales Meylo Pop N’Folk Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden
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