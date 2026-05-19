Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop Combrit
Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop Combrit mardi 25 août 2026.
Combrit
Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop
Rue du bac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
De Londres à Byron Bay, Tiger Finkel est un auteur-compositeur-interprète. Son indie folk onirique et solaire s’inscrit dans la lignée d’artistes comme Ben Howard et Angus & Julia Stone, mêlant poésie, sincérité et mélodies envoûtantes. Un deuxième album s’apprête à être dévoilé. .
Rue du bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
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English :
L’événement Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden
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