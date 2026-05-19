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Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop Combrit

Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop Combrit mardi 25 août 2026.

Adresse : Rue du bac

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif :

Combrit

Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop

Rue du bac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

De Londres à Byron Bay, Tiger Finkel est un auteur-compositeur-interprète. Son indie folk onirique et solaire s’inscrit dans la lignée d’artistes comme Ben Howard et Angus & Julia Stone, mêlant poésie, sincérité et mélodies envoûtantes. Un deuxième album s’apprête à être dévoilé.   .

Rue du bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14 

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English :

L’événement Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden

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