Combrit

Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop

Rue du bac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

De Londres à Byron Bay, Tiger Finkel est un auteur-compositeur-interprète. Son indie folk onirique et solaire s’inscrit dans la lignée d’artistes comme Ben Howard et Angus & Julia Stone, mêlant poésie, sincérité et mélodies envoûtantes. Un deuxième album s’apprête à être dévoilé. .

Rue du bac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

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English :

L’événement Les Folies Estivales Tiger Finkel Indie Pop Combrit a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden