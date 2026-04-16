Expo peinture Claire Montaigne Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo peinture Claire Montaigne

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-20

Jusqu’au 26 août, Claire Montaigne expose ses dessins et ses peintures au Corps de Garde à la pointe de Combrit Sainte-Marine. .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo peinture Claire Montaigne

L’événement Expo peinture Claire Montaigne Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden