Informations pratiques

Treffiagat

Opération départementale de collecte de déchets Les plages

Squividan Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Agissons ensemble pour préserver notre environnement !

Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.

Le groupe partira depuis le parking de Squividan à Treffiagat vers l’est, le long de la piste multi-usage, et reviendra au point de départ par l’estran.

Équipements à prévoir Gants, Sacs

Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .

Squividan Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 76 65 77

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English :

L’événement Opération départementale de collecte de déchets Les plages Treffiagat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden