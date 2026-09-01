Opération départementale de collecte de déchets Les plages Treffiagat
samedi 26 septembre 2026 · Treffiagat
Informations pratiques
Treffiagat
Opération départementale de collecte de déchets Les plages
Squividan Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Agissons ensemble pour préserver notre environnement !
Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.
Le groupe partira depuis le parking de Squividan à Treffiagat vers l’est, le long de la piste multi-usage, et reviendra au point de départ par l’estran.
Équipements à prévoir Gants, Sacs
Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .
Squividan Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 76 65 77
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English :
L’événement Opération départementale de collecte de déchets Les plages Treffiagat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden
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