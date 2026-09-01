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AGENDA · Treffiagat

Opération départementale de collecte de déchets Les plages Treffiagat

samedi 26 septembre 2026 · Treffiagat

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Squividan
Ville
29730 Treffiagat
Département
Finistère
Tarif

Treffiagat

Opération départementale de collecte de déchets Les plages

Squividan Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Agissons ensemble pour préserver notre environnement !
Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.

Le groupe partira depuis le parking de Squividan à Treffiagat vers l’est, le long de la piste multi-usage, et reviendra au point de départ par l’estran.

Équipements à prévoir Gants, Sacs

Inscription obligatoire par mail ou téléphone.   .

Squividan Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 76 65 77 

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English :

L’événement Opération départementale de collecte de déchets Les plages Treffiagat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden

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