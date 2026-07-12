Théâtre Bigoudènes en colère Treffiagat
dimanche 11 octobre 2026 · Treffiagat
Informations pratiques
Treffiagat
Théâtre Bigoudènes en colère
2 rue des Écoles Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Juillet 1926 à Lesconil. Les ouvrières d’usine se mettent en grève au cri de « Pemp real a vo » » 5 réaux on aura » !
Chez Mathilde, c’est l’effervescence. Nana, Mathilde, Katell et Marjannick brodent des banderoles, chantent, conchennent et préparent des manifestations à travers le Pays bigouden.
Ici le syndicaliste Charles Tillon, le curé, le directeur d’usine, le facteur croisent les Bigoudènes lors de mémorables et savoureuses joutes verbales. Dans un contexte social grave, les sardinières en grève se révèlent épatantes, imaginatives, revendicatives, drôles.
Une comédie de Noëlle Cousinié, mise en scène par Céline Poli interprétée par la Troupe du Lac. .
2 rue des Écoles Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 52 39 76 87
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English :
L’événement Théâtre Bigoudènes en colère Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden
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