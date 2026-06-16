Pornic

Opération internationale Surfrider contre les mégots de cigarette

Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 13:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Opération Zéro Mégot Collecte et sensibilisation par Surfrider Loire-Atlantique

Rejoignez le mouvement pour un littoral préservé ! Dans le cadre de l’opération internationale Surfrider Against Cigarette Butts, le groupe local Surfrider Loire-Atlantique vous invite à participer à une journée citoyenne de collecte et de sensibilisation au Port de Pornic.

Cette action clôture le défi Zéro Mégot dans ma rue lancé tout au long du mois de juin sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz. Habitués, visiteurs et familles sont invités à déposer la récolte de mégots collectés dans les espaces publics lors de cette matinée.

Au programme

Dépôt de collecte apportez vos mégots ramassés durant le mois de juin

Animations ludiques et pédagogiques apprenez-en plus sur l’impact de cette pollution sur notre environnement marin

Démarche scientifique vos données contribueront à une base européenne visant à documenter la pollution liée au tabac pour faire évoluer les politiques publiques .

Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

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English :

Opération Zéro Mégot: Collection and awareness-raising by Surfrider Loire-Atlantique

L’événement Opération internationale Surfrider contre les mégots de cigarette Pornic a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic