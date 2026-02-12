Opération Nettoyons la Nature

Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 08:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

La municipalité et l’association communale de Chasse de Châteauneuf-sur-Isère donnent rendez-vous à tous les châteauneuvois pour NETTOYER NOTRE COMMUNE.

.

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The municipality and the Châteauneuf-sur-Isère communal hunting association invite all Châteauneuf-sur-Isère residents to CLEAN UP OUR COMMUNE.

L’événement Opération Nettoyons la Nature Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-12 par Valence Romans Tourisme