Opération Nettoyons la Nature Châteauneuf-sur-Isère
Opération Nettoyons la Nature Châteauneuf-sur-Isère vendredi 6 mars 2026.
Opération Nettoyons la Nature
Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 08:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06
La municipalité et l’association communale de Chasse de Châteauneuf-sur-Isère donnent rendez-vous à tous les châteauneuvois pour NETTOYER NOTRE COMMUNE.
.
Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The municipality and the Châteauneuf-sur-Isère communal hunting association invite all Châteauneuf-sur-Isère residents to CLEAN UP OUR COMMUNE.
L’événement Opération Nettoyons la Nature Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-12 par Valence Romans Tourisme