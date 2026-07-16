Opération Patrimoine au GHSC, Groupe Hospitalier Seclin Carvin, Seclin

Informations pratiques

Opération Patrimoine au GHSC Samedi 19 septembre, 09h00 Groupe Hospitalier Seclin Carvin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le Groupe Hospitalier Seclin Carvin renouvelle son opération de portes ouvertes exceptionnelle.

L’an dernier, l’ouverture de nos blocs opératoire et obstétrical a rencontré un vif succès, avec plus d’une centaine de visiteurs venus découvrir les coulisses de notre établissement et les métiers hospitaliers.

Cette année, nous poursuivons cette démarche de transmission et de valorisation en ouvrant à nouveau les blocs opératoire et obstétrical, mais également en mettant à l’honneur notre plateau d’imagerie médicale, véritable cœur technologique du diagnostic moderne.

À travers cette immersion, nous vous invitons à découvrir un patrimoine hospitalier bien vivant, parfois méconnu, qui doit sans cesse s’adapter, se transformer et se réinventer pour répondre aux défis de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Entre innovation technologique, excellence des soins et évolution des pratiques, c’est un patrimoine en mouvement que nous souhaitons vous faire partager.

Raviver la mémoire des savoir-faire, résister aux défis du temps et des urgences médicales, réimaginer les pratiques de demain : telle est l’ambition de cette visite exceptionnelle.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 septembre 2026 !

Inscription obligatoire – nombre de places limité.

Groupe Hospitalier Seclin Carvin Rue d’Apolda Seclin 59113 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@ghsc.fr »}]

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le Groupe Hospitalier Seclin Carvin renouvelle son opération de portes a…

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