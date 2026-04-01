Opération Printemps Vert Ensemble pour la Nature ! Route des Fontaines Bellefontaine

Bellefontaine

Opération Printemps Vert Ensemble pour la Nature !

Route des Fontaines Chalet point info tourisme Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de l’action environnementale Printemps Vert , les communes qui forment Haut-Jura Arcade Communauté (Hauts de Bienne, Morbier, Bellefontaine et Longchaumois) unissent leurs forces pour un effort collectif de nettoyage de la nature. Cette initiative vise à sensibiliser la population locale à l’importance de préserver notre environnement tout en agissant concrètement pour réduire l’impact des déchets sur notre écosystème.

Dans chaque commune un ramassage des déchets est organisé à différentes dates la semaine du 20 au 25 avril 2026. Les équipes de bénévoles, composées de résidents, d’associations locales, d’élus locaux, d’élèves et de professeurs, se déploieront sur divers sites naturels, parcs, sentiers, centre-ville, villages et berges de rivières, pour collecter les déchets

et les débris.

En plus de contribuer à la préservation de notre environnement local, le Printemps Vert vise à encourager des pratiques durables et à promouvoir l’éducation environnementale par le biais d’activités ludiques et éducatives, organisées dans les accueils de loisirs.

Les habitants de la région sont invités à participer activement à cette initiative en rejoignant les équipes de bénévoles dans leur commune respective ou voisine. Chaque geste compte dans notre lutte collective pour un environnement plus propre et plus sain.

Bellefontaine Vendredi 25 avril de 9h à 12h. RDV devant le Chalet Info. .

Route des Fontaines Chalet point info tourisme Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 61 mairie@bellefontainejura.fr

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English : Opération Printemps Vert Ensemble pour la Nature !

L’événement Opération Printemps Vert Ensemble pour la Nature ! Bellefontaine a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE