Opération ramassage de déchets Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André
Opération ramassage de déchets Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André jeudi 16 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Opération ramassage de déchets
Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’Office de Tourisme de Pléneuf-Val-André, en collaboration avec Initiatives Oceanes, vous convie à une séance de nettoyage de la plage des Vallées.
Accompagné par un Animateur Nature, c’est l’occasion de participer à une belle action et d’en apprendre plus sur ce milieu et l’impact des déchets sur notre bio-diversité.
Prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une paire de gants.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et sur notre billetterie en ligne à titre indicatif, pour des raisons d’organisation. .
Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Opération ramassage de déchets Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-06 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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