Opération révision à l’EHPAD La Meynardie, Centre hospitalier intercommunal Ribérac Dronne Double, Saint-Privat-en-Périgord

Opération révision à l’EHPAD La Meynardie Mercredi 13 mai, 09h00 Centre hospitalier intercommunal Ribérac Dronne Double Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T09:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T09:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

Opération offrant aux cyclistes la possibilité de déposer leur vélo pour un diagnostic complet et des réglages réalisés par des mécaniciens. ~10 vélos par 12 journée

Projet réalisé avec le soutien technique et financier de l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO 3

ÉVÉNEMENT PRIVÉ – RESERVÉ AUX PERSONELS DE L’EPHAD & DU CENTRE HOSPITALIER

Centre hospitalier intercommunal Ribérac Dronne Double La Meynardie, 24410 St Privat en Périgord Saint-Privat-en-Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Opération offrant aux cyclistes la possibilité de déposer leur vélo pour un diagnostic complet et des réglages réalisés par des mécaniciens.

MAI À VÉLO