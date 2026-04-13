Opération Tritout, Parking de l’EHPAD, Vezin-le-Coquet

Opération Tritout Samedi 13 juin, 09h00 Parking de l’EHPAD Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Parking de l’EHPAD Rue de Belle-île, Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine Bretagne

Collecte des déchets ménagers dangereux et toxiques