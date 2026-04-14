Opération Tritout, Rue de l’Île de Sein, Vezin-le-Coquet

Opération Tritout Samedi 13 juin, 09h00 Rue de l’Île de Sein Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Rue de l’Île de Sein Rue de l’Île de Sein, Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine Bretagne

Collecte des encombrants