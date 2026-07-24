Opération Vergers Ouverts Chèvreville

Informations pratiques

Chèvreville

Opération Vergers Ouverts

35 Rue des Roches Chèvreville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

À l’occasion de la 16ᵉ édition de l’opération Vergers Ouverts , les producteurs des Vergers écoresponsables de Sennevières ouvriront leurs portes au public les week-ends de septembre 2026.

Un événement national qui permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de la production de pommes françaises en pleine récolte, d’échanger avec les arboriculteurs lors de visites guidées, des animations et des dégustations, et même parfois cueillir leurs propres pommes.

• Dates d’ouverture 12 septembre

• Horaires 9h30-18h

• Adresse 35 rue des Roches, 60440 Chèvreville

• Programme Visite pédagogique en verger par le producteur, visite station, dégustation et vente de pommes, jeux pour les enfants, pressoir, tour en tracteur

L’ensemble des informations est à retrouver sur notre site internet.

À l’occasion de la 16ᵉ édition de l’opération Vergers Ouverts , les producteurs des Vergers écoresponsables de Sennevières ouvriront leurs portes au public les week-ends de septembre 2026.

Un événement national qui permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de la production de pommes françaises en pleine récolte, d’échanger avec les arboriculteurs lors de visites guidées, des animations et des dégustations, et même parfois cueillir leurs propres pommes.

• Dates d’ouverture 12 septembre

• Horaires 9h30-18h

• Adresse 35 rue des Roches, 60440 Chèvreville

• Programme Visite pédagogique en verger par le producteur, visite station, dégustation et vente de pommes, jeux pour les enfants, pressoir, tour en tracteur

L’ensemble des informations est à retrouver sur notre site internet. .

35 Rue des Roches Chèvreville 60440 Oise Hauts-de-France

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English :

%C0 To mark the 16th edition of the Vergers Ouverts event, the growers of the Eco-Responsible Orchards of Sennevières will open their doors to the public on the weekends in September 2026.

This national event allows visitors to go behind the scenes of French apple production during the harvest season, talk with fruit growers during guided tours, activities and tastings, and sometimes even pick their own apples.

? Dates: September 12

? Hours: 9:30 a.m.–6:00 p.m.

? Address: 35 rue des Roches, 60440 Chèvreville

? Program: Educational orchard tour led by the grower, farm tour, apple tasting and sales, games for children, apple press, tractor rides

All information can be found on our website.

L’événement Opération Vergers Ouverts Chèvreville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois