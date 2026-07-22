Opération Vergers ouverts GAEC Deletang Suzanne

Informations pratiques

Suzanne

Opération Vergers ouverts

GAEC Deletang 1 rue de la Grande Grange Suzanne Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Votre producteur de pommes agréé Vergers écoresponsables vous ouvre ses portes et les secrets de son verger !Au mois de septembre, le temps d’un week-end, c’est une occasion unique pour le grand public de venir à la rencontre des pomiculteurs de leur région pour en apprendre davantage sur les méthodes de production dans les Vergers écoresponsables. Au programme Visite pédagogique en verger par le producteur, libre cueillette et vente, dégustations, visite de la station. Dates Samedi 5 septembre de 14h à 17h Dimanche 6 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

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GAEC Deletang 1 rue de la Grande Grange Suzanne 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 40 11

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English :

Your apple grower, “Responsible Orchards,” invites you to visit and discover the secrets of their orchard!For one weekend in September, the general public has a unique opportunity to meet apple growers from their region and learn more about production methods at Eco-Responsible Orchards. On the agenda: An educational tour of the orchard led by the grower, pick-your-own and sales, tastings, and a tour of the research station. Dates: Saturday, September 5, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.; Sunday, September 6, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Opération Vergers ouverts Suzanne a été mis à jour le 2026-07-22 par Ardennes Tourisme