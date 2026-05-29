Opérette La Belle Hélène de Jacques Offenbach
Opérette La Belle Hélène de Jacques Offenbach jeudi 11 juin 2026.
Offenbach est le roi de l’opérette et de l’opéra bouffe. Il a écrit pas moins de 100 opérettes, La Belle Hélène en fait partie !
Présentée en version concert par l’atelier Opérette du Conservatoire Charles Munch dirigée et accompagnée au piano par Margaret FAZOLINE, avec une mise en scène de Clara ZAMMIT.
Venez découvrir la Belle Hélène d’Offenbach au Conservatoire Charles Munch !
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 17h00
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h30 à 21h30
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h30 à 21h30
Le jeudi 11 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T16:00:00+02:00;2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:30:00+02:00;2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T21:30:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00
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