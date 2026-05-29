Opérette La Belle Hélène de Jacques Offenbach

Offenbach est le roi de l’opérette et de l’opéra bouffe. Il a écrit pas moins de 100 opérettes, La Belle Hélène en fait partie !

Présentée en version concert par l’atelier Opérette du Conservatoire Charles Munch dirigée et accompagnée au piano par Margaret FAZOLINE, avec une mise en scène de Clara ZAMMIT.

Venez découvrir la Belle Hélène d’Offenbach au Conservatoire Charles Munch !

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h00

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h30 à 21h30

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h30 à 21h30

Le jeudi 11 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T16:00:00+02:00;2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:30:00+02:00;2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T21:30:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00



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