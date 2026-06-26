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Opérette Ta Bouche à Saint-Georges-de-Rex salle des fêtes Saint-Georges-de-Rex

samedi 4 juillet 2026 · salle des fêtes · Saint-Georges-de-Rex

Opérette Ta Bouche à Saint-Georges-de-Rex salle des fêtes Saint-Georges-de-Rex

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
salle des fêtes
Adresse
7 Rue du Château
Ville
79210 Saint-Georges-de-Rex
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Georges-de-Rex

Opérette Ta Bouche à Saint-Georges-de-Rex

salle des fêtes 7 Rue du Château Saint-Georges-de-Rex Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Ta Bouche de Maurice Yvain, une opérette pétillante et pleine d’esprit, coordonnée par Marie-Cécile Babiaud, directrice artistique, et accompagnée au piano par Maxime Trouvé.
Cette œuvre légère et joyeuse, emblématique des années folles, célèbre l’amour, la fantaisie et le charme de la musique française.
Une douzaine de personnes seront présent entre des chassés-croisés amoureux et d’autres témoins pour alimenter les potins…
Libre participation, réservation conseillée.   .

salle des fêtes 7 Rue du Château Saint-Georges-de-Rex 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 46 15  mcbabiaud@gmail.com

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English : Opérette Ta Bouche à Saint-Georges-de-Rex

L’événement Opérette Ta Bouche à Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Niort Marais Poitevin