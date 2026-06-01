Orca (Festival Héroïnes de 7 lieux), Le Nouveau Bouillon du coin, Nantes

Orca (Festival Héroïnes de 7 lieux) Vendredi 3 juillet, 20h00 Le Nouveau Bouillon du coin Loire-Atlantique

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

avec Clara GUENOUN, Nathalie MEURZEC et Matthieu BEAUDIN

C’est l’histoire d’une enfant née sous X. Sans que lui soient révélées ses origines, elle « sait » depuis sa naissance qu’elle a été abandonnée.

« Enfant de personne » devenue femme, elle part pendant 13 ans à la recherche de sa mère biologique. Cette quête sera traversée par des figures de mères fantasmées, rêvées ou redoutées… jusqu’à la rencontre finale, réelle, avec sa mère, elle-même fille et petite-fille d’ogresses siciliennes.

Horaire : 20h || Tout public à partir de 12 ans

∆ Causerie : bien sûr on cause en sortant (et on mange et on boit). On pourra aussi laisser décanter et en parler le lendemain…

Le Nouveau Bouillon du coin rue du corps de garde, nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/orca »}]

Un spectacle mêlant récit de vie, contes traditionnels et chansons spectacle contes

Nathalie Meurzec