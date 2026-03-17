Orchestre à l’école

Jeudi 18 juin 2026 de 18h à 19h. Place Saint Nicolas Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 19:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Les pitchouns sur le devant de la scène le 18 juin de 18h00 à 19h00.

À l’occasion de l’ouverture du festival Lézardons, l’Orchestre à l’École de l’école Marsily (Pertuis) vous offre un moment musical au son des saxophones, trompettes, tubas, trombones et percussions.



L’orchestre à l’école est un projet pédagogique national qui permet aux élèves de se former à la pratique instrumentale collective directement à l’école. Et pourquoi pas de former les musiciens de demain.



Venez nombreux soutenir le talent et l’engagement de ces jeunes artistes ! .

Place Saint Nicolas Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

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English :

Pitchouns take center stage on June 18 from 6:00 to 7:00 pm.

L’événement Orchestre à l’école Pertuis a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Pertuis