Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales V.O2 Cormontreuil
Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales V.O2 Cormontreuil vendredi 3 juillet 2026.
Cormontreuil
Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales
V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Tout public
Orchestre de Chambre de Slovaquie
Clarisse Moreau, hautbois
Ewald Danel, direction
Une soirée où souffle l’élégance d’Europe centrale, entre baroque lumineux et lyrisme slovaque. .
V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est
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English : Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales
L’événement Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales Cormontreuil a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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