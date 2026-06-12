Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales V.O2 Cormontreuil vendredi 3 juillet 2026.

Cormontreuil

Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Tout public

Orchestre de Chambre de Slovaquie

Clarisse Moreau, hautbois

Ewald Danel, direction

Une soirée où souffle l’élégance d’Europe centrale, entre baroque lumineux et lyrisme slovaque. .

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est

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English : Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales

L’événement Orchestre de chambre de Slovaquie Concert | Les Flâneries Musicales Cormontreuil a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès