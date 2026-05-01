Orchestre de la Fanfare – Festival Onze Bouge

Dans le cadre du Festival Onze Bouge, festival emblématique des arts de la rue et de l’espace public du 11e arrondissement, l’orchestre de la Fanfare du Conservatoire Charles Munch, placé sous la direction de Philippe Georges et Didier Havet, vous propose un concert haut en couleur.

A l’occasion du Festival Onze Bouge, l’orchestre de la Fanfare, placé sous la direction de Philippe Georges et Didier Havet, vous propose un concert haut en couleur !

Le lundi 18 mai 2026

de 18h00 à 18h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T18:00:00+02:00_2026-05-18T18:30:00+02:00



https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

