Orchestre Enjeux
Orchestre Enjeux mardi 30 juin 2026.
Orchestre Enjeux au CMA11
Un orchestre enjeux au Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le mardi 30 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T20:00:00+02:00_2026-06-30T21:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr