Orchestre Enjeux au CMA11



Un orchestre enjeux au Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !

Le mardi 30 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T20:00:00+02:00_2026-06-30T21:30:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

