Orchestre Lumière sur Mendelssohn Nancy

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Vendredi 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 21:15:00

2026-03-05 2026-03-06

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale et violon Roman Simovic

Felix Mendelssohn, Concerto pour violon et orchestre n° 2 en mi mineur

Felix Mendelssohn, Symphonie n° 4 Italienne

Au Panthéon du romantisme allemand, Felix Mendelssohn (1809-1847) incarne l’élégance et l’équilibre entre tradition classique et innovation. À la fois compositeur, pianiste et chef d’orchestre, il a marqué son époque par son génie précoce et son sens aigu de la mélodie.

Son Concerto pour violon en mi mineur (1844), dédié à son ami Ferdinand David, est un joyau du répertoire concertant romantique avec cette mélodie soliste, mélancolique et passionnée, jouée sans introduction orchestrale, en rupture avec les conventions de l’époque.

La Symphonie n° 4 Italienne (1833) est à la fois une fresque sonore et un hommage vibrant à la lumière, aux danses populaires et à la vitalité du Sud. Mendelssohn ménage un beau contraste d’effets entre la nostalgie recueillie du mouvement central et le final saltarello qui entraîne l’auditeur dans une course endiablée.

Tout public

English :

Orchestra of the Opéra national de Nancy-Lorraine

Conductor and violinist: Roman Simovic

Felix Mendelssohn, Concerto for violin and orchestra No. 2 in E minor

Felix Mendelssohn, Symphony No. 4 « Italian

In the pantheon of German Romanticism, Felix Mendelssohn (1809-1847) embodies elegance and a balance between classical tradition and innovation. Composer, pianist and conductor, he marked his era with his precocious genius and acute sense of melody.

His Violin Concerto in E minor (1844), dedicated to his friend Ferdinand David, is a jewel in the crown of the Romantic concerto repertoire, with its melancholy, passionate solo melody played without orchestral introduction, breaking with the conventions of the time.

Symphony No. 4 « Italian » (1833) is both a fresco of sound and a vibrant tribute to the light, folk dances and vitality of the South. Mendelssohn creates a beautiful contrast of effects between the recollected nostalgia of the central movement and the saltarello finale, which takes the listener on a wild ride.

Tickets available online.

German :

Orchester der Nationaloper Nancy-Lorraine

Musikalische Leitung und Violine: Roman Simovic

Felix Mendelssohn, Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 in e-Moll

Felix Mendelssohn, Symphonie Nr. 4 « Italienische »

Felix Mendelssohn (1809-1847) verkörpert im Pantheon der deutschen Romantik die Eleganz und das Gleichgewicht zwischen klassischer Tradition und Innovation. Als Komponist, Pianist und Dirigent prägte er seine Zeit mit seinem frühen Genie und seinem ausgeprägten Sinn für Melodien.

Sein Violinkonzert in e-Moll (1844), das er seinem Freund Ferdinand David widmete, ist ein Juwel des romantischen Konzertrepertoires mit einer solistischen, melancholischen und leidenschaftlichen Melodie, die ohne Orchestereinleitung gespielt wird und mit den Konventionen der Zeit bricht.

Die Sinfonie Nr. 4 « Italienisch » (1833) ist sowohl ein Klangfresko als auch eine leidenschaftliche Hommage an das Licht, die Volkstänze und die Vitalität des Südens. Mendelssohn schafft einen schönen Kontrast zwischen der besinnlichen Nostalgie des Mittelsatzes und dem Saltarello-Finale, das den Hörer in einen wilden Wettlauf mitreißt.

Tickets können online gekauft werden.

Italiano :

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direttore e violino: Roman Simovic

Felix Mendelssohn, Concerto per violino e orchestra n. 2 in mi minore

Felix Mendelssohn, Sinfonia n. 4 « Italiana

Nel pantheon del romanticismo tedesco, Felix Mendelssohn (1809-1847) incarna l’eleganza e l’equilibrio tra tradizione classica e innovazione. Come compositore, pianista e direttore d’orchestra, ha lasciato il segno nella sua epoca con il suo genio precoce e il suo acuto senso della melodia.

Il suo Concerto per violino in mi minore (1844), dedicato all’amico Ferdinand David, è un gioiello del repertorio concertistico romantico, con la sua malinconica e appassionata melodia solistica eseguita senza introduzione orchestrale, in rottura con le convenzioni dell’epoca.

La Sinfonia n. 4, « Italiana » (1833) è allo stesso tempo un affresco sonoro e un vibrante omaggio alla luce, alle danze popolari e alla vitalità del Sud. Mendelssohn crea un bellissimo contrasto di effetti tra la nostalgia contemplativa del movimento centrale e il saltarello finale, che porta l’ascoltatore in una corsa sfrenata.

Biglietti disponibili online.

Espanol :

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorena

Director y violín: Roman Simovic

Felix Mendelssohn, Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor

Felix Mendelssohn, Sinfonía nº 4 « Italiana

En el panteón del romanticismo alemán, Felix Mendelssohn (1809-1847) encarna la elegancia y el equilibrio entre tradición clásica e innovación. Como compositor, pianista y director de orquesta, dejó huella en su época por su genio precoz y su agudo sentido de la melodía.

Su Concierto para violín en mi menor (1844), dedicado a su amigo Ferdinand David, es una joya del repertorio de conciertos romántico, con su melancólica y apasionada melodía solista interpretada sin introducción orquestal, rompiendo con las convenciones de la época.

La Sinfonía nº 4 « Italiana » (1833) es a la vez un fresco sonoro y un vibrante homenaje a la luz, las danzas folclóricas y la vitalidad del Sur. Mendelssohn crea un bello contraste de efectos entre la nostalgia contemplativa del movimiento central y el saltarello final, que lleva al oyente a un viaje salvaje.

Entradas disponibles en línea.

