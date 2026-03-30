Orchestre symphonique 40 ans de mistral à la clé avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar

Orchestre symphonique 40 ans de mistral à la clé

avenue du 14 Juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’orchestre symphonique Mistral à la clé célébrera ses 40 ans d’existence. À cette occasion, un concert événement exceptionnel attend les spectateurs. Au programme interprétations de célèbres musiques de films.

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avenue du 14 Juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

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English :

The Mistral à la clé symphony orchestra celebrates its 40th anniversary. To mark the occasion, an exceptional concert event awaits the audience. On the program: interpretations of famous film scores.

L’événement Orchestre symphonique 40 ans de mistral à la clé Montélimar a été mis à jour le 2026-03-25 par Montélimar Tourisme Agglomération