Orchestre symphonique 40 ans de mistral à la clé avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar
Orchestre symphonique 40 ans de mistral à la clé avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar samedi 16 mai 2026.
Orchestre symphonique 40 ans de mistral à la clé
avenue du 14 Juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’orchestre symphonique Mistral à la clé célébrera ses 40 ans d’existence. À cette occasion, un concert événement exceptionnel attend les spectateurs. Au programme interprétations de célèbres musiques de films.
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avenue du 14 Juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
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English :
The Mistral à la clé symphony orchestra celebrates its 40th anniversary. To mark the occasion, an exceptional concert event awaits the audience. On the program: interpretations of famous film scores.
L’événement Orchestre symphonique 40 ans de mistral à la clé Montélimar a été mis à jour le 2026-03-25 par Montélimar Tourisme Agglomération
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