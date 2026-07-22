Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg église Saint Pierre Corseul

Informations pratiques

Odyssée symphonique: l’émotion musicale

Ce programme de concert offre une traversée éclectique de l’histoire musicale, du classicisme romantique à la musique contemporaine, en passant par des œuvres emblématiques du XIXe siècle.

Il s’ouvre avec l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini, pièce étincelante et pleine d’énergie, qui incarne l’esprit opéra-comique italien, marqué par des mélodies vives et des crescendos envoûtants.

Vient ensuite l’extraordinaire bal de la Symphonie Fantastique de Berlioz, où l’orchestre dépeint une valse reflétant la passion et l’obsession de l’artiste romantique. Suit la Méditation de Tchaïkovski, extraite de Souvenir d’un lieu cher : une pièce intime et mélancolique.

Le premier mouvement de la Symphonie n°1 de Schumann apporte une dimension lyrique et optimiste. Puis, la España Waltz de Waldteufel rappelle l’influence de la valse viennoise, mais teintée d’un coloris espagnol.

Le programme s’achève avec deux œuvres contemporaines et populaires: le Medley du Bossu de Notre-Dame d’Alan Menken et Riverdance de Bill Whelan.

Ce concert est une célébration de la diversité musicale, où chaque œuvre, par son style et son époque, dialogue avec les autres pour offrir une expérience à la fois culturelle, émotionnelle et universelle. Une invitation à voyager, à ressentir et à s’émerveiller.