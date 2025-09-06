Orchestre Symphonique du Pays Basque Emakumende Herri Musika Saint-Étienne-de-Baïgorry

samedi 25 avril 2026.

Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Ce concert de musiques traditionnelles baptisé pour l’occasion Emakumende (de Emakume femme, et mende siècle) réunit dix musiciennes et musiciens d’Iparraldeko Orkestra. En puisant dans les archives basques collectées dès la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, ce projet met à l’honneur les femmes, les voix, et la pratique instrumentale. Mêlant tradition et création, cet ensemble aux influences multiples dévoilera une riche palette de mélodies et de chants, spécialement arrangés et harmonisés par les musiciens. .

Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

