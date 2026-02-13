Orchestres Symphoniques de Versailles Grand Parc, Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Cyr-l’École

Orchestres Symphoniques de Versailles Grand Parc Vendredi 24 avril, 20h30 Théâtre Gérard-Philipe Yvelines

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00

Ne manquez pas le concert exceptionnel des Orchestres Symphoniques de Versailles Grand Parc ! Cette aventure musicale réunit près de 120 musiciens de tous âges et niveaux, issus des conservatoires et écoles associatives du territoire. Deux formations brilleront sur scène : les Orchestres Junior & Symphonique, dirigé cette année par le talentueux Fabien Lacoste. Au programme : un répertoire festif et original qui vous surprendra ! Cette expérience unique permet à nos musiciens de vivre l’intensité d’un orchestre professionnel dans une ambiance conviviale. Venez célébrer la richesse de notre territoire musical et l’engagement remarquable de ces passionnés !

Théâtre Gérard-Philipe Rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l’École Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 82 95 »}, {« type »: « email », « value »: « boutiqueculturelle@saintcyr78.fr »}]

Une symphonie collective ! concert orchestre

versailles grand parc