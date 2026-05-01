Orchidées et flore patrimoniale Averdon
Orchidées et flore patrimoniale Averdon samedi 30 mai 2026.
Averdon
Orchidées et flore patrimoniale
Averdon Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Réservation obligatoire La pelouse calcicole de l’Étang du roi présente une flore typique que l’on vous invite à venir découvrir.
Réservation obligatoire- La pelouse calcicole de l’Étang du roi présente une flore typique que l’on vous invite à venir découvrir. .
Averdon 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13 environnement@departement41.fr
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English :
Reservation essential The calcicole lawn of the Étang du roi has a typical flora that we invite you to come and discover.
L’événement Orchidées et flore patrimoniale Averdon a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental 41