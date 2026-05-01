Averdon

Orchidées et flore patrimoniale

Averdon Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Réservation obligatoire La pelouse calcicole de l’Étang du roi présente une flore typique que l’on vous invite à venir découvrir.

Réservation obligatoire- La pelouse calcicole de l’Étang du roi présente une flore typique que l’on vous invite à venir découvrir. .

Averdon 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13 environnement@departement41.fr

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English :

Reservation essential The calcicole lawn of the Étang du roi has a typical flora that we invite you to come and discover.

L’événement Orchidées et flore patrimoniale Averdon a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental 41