ORDEN OGAN – ORDEN OGAN TOUR OF THE GRAVE – LA LAITERIE Strasbourg

ORDEN OGAN – ORDEN OGAN TOUR OF THE GRAVE Début : 2027-01-27 à 18:15. Tarif : – euros.

Power Métal Ouverture des portes: 18h15 / début 1ère partie: 20h00Fer de lance du dark power métal allemand, ORDEN OGAN revient plus fort que jamais. Le 8 janvier 2027, le groupe sortira son nouvel album très attendu, « Lords of the Grave », chez Reigning Phoenix Music. Le groupe lancera aussi sa tournée la plus ambitieuse à ce jour : « Tour of the Grave ». Musicalement, « Lords of the Grave » fait progresser l’évolution du groupe avec une intensité inébranlable, offrant un power métal sombre et monolithique porté par d’énormes murs de guitares, des thèmes mélodiques planants et des refrains conçus pour les stades À propos de la tournée, Levermann ajoute : « À quoi peuvent s’attendre les fans ? À un spectacle encore plus épique que jamais. Nos concerts ont toujours été de grandes fêtes avec le public, mais cette tournée sera la plus grande célébration de toutes. Et notre invité spécial, que nous annoncerons plus tard, y contribue grandement. Disons-le tout net : ce sera absolument dingue ! »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67