ORELSAN – ESPLANADE ST-JEAN D’ACRE – LA ROCHELLE La Rochelle

ORELSAN Début : 2026-07-12 à 18:00. Tarif : – euros.

LES FRANCOFOLIES PRÉSENTENT : ORELSAN, ARTISTES A VENIROuverture portes : 16:00Début concert : 18:00Ouverture des portes à 16h00 — profitez du village Francofolies, de ses animations et de sa restauration. Liste des objets interdits sur francofolies.fr (Pas de consigne sur place)Offre Coupe-file : arrivée dès l’ouverture ? Votre billet coupe-file vous permet d’accéder plus rapidement au village public via une file dédiée.PMR / PSH : merci de remplir le formulaire disponible sur francofolies.fr/accessibilite avant l’achat de vos places. Informations : 05.46.50.55.77 ou billetterie@francofolies.frDroit à l’image : des photos et vidéos pourront être réalisées pendant le festival. Votre image peut apparaître sur des supports de promotion du festival (site web, réseaux sociaux, newsletters, vidéos, affiches, etc.).Les Francofolies se réservent la possibilité de modifier les horaires et la programmation. Pour ne manquer aucune information, inscrivez-vous à notre newsletter

ESPLANADE ST-JEAN D’ACRE – LA ROCHELLE SCENE JEAN-LOUIS FOULQUIER 17000 La Rochelle 17