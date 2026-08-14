AGENDA · Orgelet
Orgelet cité en fête Place au Vin Orgelet
vendredi 14 août 2026 · Place au Vin · Orgelet
Informations pratiques
Orgelet
Orgelet cité en fête
Place au Vin Centre ville Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:30:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Orgelet cité en fête le 14 août sur la place au vin.
Spectacles de rue, concerts, feu d’artifice au stade suivi d’un bal populaire.
Buvette et restauration sur place. .
Place au Vin Centre ville Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgelet cité en fête
L’événement Orgelet cité en fête Orgelet a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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