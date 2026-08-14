Orgelet cité en fête Place au Vin Orgelet

Informations pratiques

Orgelet

Orgelet cité en fête

Place au Vin Centre ville Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:30:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Orgelet cité en fête le 14 août sur la place au vin.

Spectacles de rue, concerts, feu d’artifice au stade suivi d’un bal populaire.

Buvette et restauration sur place. .

Place au Vin Centre ville Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgelet cité en fête

L’événement Orgelet cité en fête Orgelet a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE