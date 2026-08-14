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AGENDA · Orgelet

Orgelet cité en fête Place au Vin Orgelet

vendredi 14 août 2026 · Place au Vin · Orgelet

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Place au Vin
Adresse
Centre ville
Ville
39270 Orgelet
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Orgelet

Orgelet cité en fête

Place au Vin Centre ville Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:30:00
fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Orgelet cité en fête le 14 août sur la place au vin.

Spectacles de rue, concerts, feu d’artifice au stade suivi d’un bal populaire.

Buvette et restauration sur place.   .

Place au Vin Centre ville Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Orgelet cité en fête

L’événement Orgelet cité en fête Orgelet a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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