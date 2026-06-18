Orgnac-sur-Vézère

Orgnac sur Vézère en Fête

Le Bourg Orgnac-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 14h Concours de Pétanque 19h30 soirée burgers en musique.

Dimanche 9h randonnée pédestre de 5km (2€/pers) 11h messe de la Saint-Martial 12h verre de l’amitié offert par le comité des fêtes 15h Inter-Copains (jeux multiples) sur inscription au 06 32 28 43 83 avant le 30 juin (10€ / équipe de 5 pers) 20h Repas de la fête, 22€/pers 15€/enfant 10 ans, sur réservation au 06 32 28 43 83 ou 06 31 77 14 75 avant le 1er juillet 19h30 repas gourmand 23h feu d’artifice. .

Le Bourg Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 28 43 83

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English : Orgnac sur Vézère en Fête

L’événement Orgnac sur Vézère en Fête Orgnac-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Terres de Corrèze