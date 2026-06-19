Orgue en ville: Arvo Part Eglise de Pugey Pugey

Informations pratiques

Pugey

Orgue en ville: Arvo Part

Eglise de Pugey 33 Rue de l’Église Pugey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:45:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

ARVO PART

Marie-Céline Jules, voix et violoncelle

Bartolo Petrocelli, orgue

La musique d’Arvo Part est minimaliste, épurée, souvent répétitive. Ce duo vous propose de découvrir son œuvre autrement, à travers des transcriptions originales voire insolites. Premier des trois spectacles du dispositif orgue en bus où on vous emmène de spectacle en spectacle dans le grand Besançon !

Départ du bus à 14h de Besançon réservation obligatoire sur orguenville.com

Ce concert rentre dans le dispositif Orgue en bus :

Depuis Besançon, un bus vous emmène sur les lieux des 3 concerts en agglomération et vous ramène au point de départ. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur chaque lieu par vos propres moyens de transport. .

Eglise de Pugey 33 Rue de l’Église Pugey 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: Arvo Part

L’événement Orgue en ville: Arvo Part Pugey a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON