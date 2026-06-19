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Orgue en ville: Arvo Part Eglise de Pugey Pugey

vendredi 3 juillet 2026 · Eglise de Pugey · Pugey

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
14:45:00
Lieu
Eglise de Pugey
Adresse
33 Rue de l'Église
Ville
25720 Pugey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Pugey

Orgue en ville: Arvo Part

Eglise de Pugey 33 Rue de l’Église Pugey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:45:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

ARVO PART
Marie-Céline Jules, voix et violoncelle
Bartolo Petrocelli, orgue

La musique d’Arvo Part est minimaliste, épurée, souvent répétitive. Ce duo vous propose de découvrir son œuvre autrement, à travers des transcriptions originales voire insolites. Premier des trois spectacles du dispositif orgue en bus où on vous emmène de spectacle en spectacle dans le grand Besançon !

Départ du bus à 14h de Besançon réservation obligatoire sur orguenville.com

Ce concert rentre dans le dispositif Orgue en bus :
Depuis Besançon, un bus vous emmène sur les lieux des 3 concerts en agglomération et vous ramène au point de départ. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur chaque lieu par vos propres moyens de transport.   .

Eglise de Pugey 33 Rue de l’Église Pugey 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Orgue en ville: Arvo Part

L’événement Orgue en ville: Arvo Part Pugey a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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