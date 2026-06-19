Orgue en ville: La Boum 2! Salle des fêtes de St-Vit Saint-Vit jeudi 2 juillet 2026.

Saint-Vit

Orgue en ville: La Boum 2!

Salle des fêtes de St-Vit Promenade des Planches Saint-Vit Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

LA BOUM 2 !

Jade Riahi, chant

Pierre-Baptiste Parietti

Jean-Paul Florès, guitare électrique

Constantin Meyer, basse électrique

Paul l’Hôte, batterie

Pierre-Yves Fleury, claviers

Sonorisation Stagebox Sono-Light

Sound designer: Rémi Alescio

Vous avez aimé la Boum années 80 en 2022 ? Orgue en Ville vous propose une version étoffée, avec les plus grands tubes de cette période et d’autres propositions plus récentes. Une soirée festive ou vous pourrez écouter et/ou danser. Claude François, Michel Berger (extraits de Starmania), Dalida, Hotel California, Can’take my eyes of you..mais aussi Véronique Sanson, Céline Dion…chantés par Pierre-Baptiste Parietti et Jade Rihai

Buvette et petite restauration payantes à partir de 19h30 .

Salle des fêtes de St-Vit Promenade des Planches Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: La Boum 2!

L’événement Orgue en ville: La Boum 2! Saint-Vit a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON