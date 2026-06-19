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Orgue en ville: La Boum 2! Salle des fêtes de St-Vit Saint-Vit

Orgue en ville: La Boum 2! Salle des fêtes de St-Vit Saint-Vit jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Salle des fêtes de St-Vit
Adresse
Promenade des Planches
Ville
25410 Saint-Vit
Département
Doubs
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Vit

Orgue en ville: La Boum 2!

Salle des fêtes de St-Vit Promenade des Planches Saint-Vit Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

LA BOUM 2 !

Jade Riahi, chant
Pierre-Baptiste Parietti
Jean-Paul Florès, guitare électrique
Constantin Meyer, basse électrique
Paul l’Hôte, batterie
Pierre-Yves Fleury, claviers

Sonorisation Stagebox Sono-Light
Sound designer: Rémi Alescio

Vous avez aimé la Boum années 80 en 2022 ? Orgue en Ville vous propose une version étoffée, avec les plus grands tubes de cette période et d’autres propositions plus récentes. Une soirée festive ou vous pourrez écouter et/ou danser. Claude François, Michel Berger (extraits de Starmania), Dalida, Hotel California, Can’take my eyes of you..mais aussi Véronique Sanson, Céline Dion…chantés par Pierre-Baptiste Parietti et Jade Rihai

Buvette et petite restauration payantes à partir de 19h30   .

Salle des fêtes de St-Vit Promenade des Planches Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Orgue en ville: La Boum 2!

L’événement Orgue en ville: La Boum 2! Saint-Vit a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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