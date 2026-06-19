Orgue en ville: La Boum 2! Salle des fêtes de St-Vit Saint-Vit
Orgue en ville: La Boum 2! Salle des fêtes de St-Vit Saint-Vit jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Vit
Orgue en ville: La Boum 2!
Salle des fêtes de St-Vit Promenade des Planches Saint-Vit Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
LA BOUM 2 !
Jade Riahi, chant
Pierre-Baptiste Parietti
Jean-Paul Florès, guitare électrique
Constantin Meyer, basse électrique
Paul l’Hôte, batterie
Pierre-Yves Fleury, claviers
Sonorisation Stagebox Sono-Light
Sound designer: Rémi Alescio
Vous avez aimé la Boum années 80 en 2022 ? Orgue en Ville vous propose une version étoffée, avec les plus grands tubes de cette période et d’autres propositions plus récentes. Une soirée festive ou vous pourrez écouter et/ou danser. Claude François, Michel Berger (extraits de Starmania), Dalida, Hotel California, Can’take my eyes of you..mais aussi Véronique Sanson, Céline Dion…chantés par Pierre-Baptiste Parietti et Jade Rihai
Buvette et petite restauration payantes à partir de 19h30 .
Salle des fêtes de St-Vit Promenade des Planches Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: La Boum 2!
L’événement Orgue en ville: La Boum 2! Saint-Vit a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON