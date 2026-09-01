Orgue et Patrimoine Saint-Saire
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Saire
Informations pratiques
Saint-Saire
Orgue et Patrimoine
Saint-Saire Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Réalisé par le Service Culture de la Communauté Bray-Eawy dans le cadre des Journées du Patrimoine. Évasion tangos. Compositeurs Piazzolla, Bloch, Bach, etc. Catherine Fléau et Père Sébastien Savarin — violoncelle et Vincent Bénard — harmonium et mélodion. Durée 1h. Rendez-vous dans l’église. .
Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr
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English : Orgue et Patrimoine
L’événement Orgue et Patrimoine Saint-Saire a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Bray Eawy
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