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AGENDA · Saint-Saire

Orgue et Patrimoine Saint-Saire

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Saire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
76270 Saint-Saire
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Saire

Orgue et Patrimoine

Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Réalisé par le Service Culture de la Communauté Bray-Eawy dans le cadre des Journées du Patrimoine. Évasion tangos. Compositeurs Piazzolla, Bloch, Bach, etc. Catherine Fléau et Père Sébastien Savarin — violoncelle et Vincent Bénard — harmonium et mélodion. Durée 1h. Rendez-vous dans l’église.   .

Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65  contact@brayeawy.fr

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English : Orgue et Patrimoine

L’événement Orgue et Patrimoine Saint-Saire a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Bray Eawy

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