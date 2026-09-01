Informations pratiques

Saint-Saire

Orgue et Patrimoine

Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Réalisé par le Service Culture de la Communauté Bray-Eawy dans le cadre des Journées du Patrimoine. Évasion tangos. Compositeurs Piazzolla, Bloch, Bach, etc. Catherine Fléau et Père Sébastien Savarin — violoncelle et Vincent Bénard — harmonium et mélodion. Durée 1h. Rendez-vous dans l’église. .

Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Orgue et Patrimoine

L’événement Orgue et Patrimoine Saint-Saire a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Bray Eawy