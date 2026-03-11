Orgues en Albret Concert Instant Baroque Nérac

Orgues en Albret Concert Instant Baroque

35 Bis Allée d’Albret Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

2026-09-12

L’association Orgues en Albret s’est donnée pour objectifs l’entretien, la restauration des instruments et la mise en valeur de ce patrimoine, en organisant des manifestations musicales, des visites des orgues en accès libre pour petits & grands.

Le samedi 12 septembre 2026 à 17 h au temple de Nérac concert l’instant baroque pour les journées du patrimoine ensemble clavecin, violon, violoncelle, flûte, hautbois.

Nous consulter au 0682267908 orgues.en.albret@gmail.com www.orgues-en-albret.org .

+33 6 82 26 79 08 orgues.en.albret@gmail.com

